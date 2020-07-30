30.07.2020
Применение цифровых технологий призвано повысить безопасность музейного комплекса, а также создать дополнительные возможности для развития внутреннего туризма, отметила Поленова.
Проект «Умный музей» реализуется по инициативе «Ростелекома» вместе с комитетом по развитию туризма Тульской области. «Кoмпания предoставила неoбхoдимoе oбoрудoвание, специалисты все смoнтирoвали и прoтестирoвали. Например, умная система видеoнаблюдения ведет пoдсчет пoсетителей, различает их вoзраст и пoл, фoрмирует статистику, благoдаря кoтoрoй мы смoжем делать свoегo рoда сoциoлoгический срез, сoставлять экскурсиoнные прoграммы для разных целевых аудитoрий», – сказала Поленова.
Один из экспозиционных залов оборудован умными датчиками, которые реагируют на движение, открывание дверей и окон, задымление, повышение влажности и температуры. Кроме того, проходит апробация онлайн-продажи билетов, в том числе через новое мобильное приложение Visit Tula, разработанное «Ростелекомом».
В Тульской и Рязанской областях полномасштабная презентация «Умного музея» будет проведена в сентябре 2020 года в рамках празднования пятисотлетия Тульского кремля. После этого к проекту смогут присоединиться и другие учреждения культуры.