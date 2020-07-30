Киностудия им. Горького будет зарабатывать сдачей в аренду декораций и реквизита

30.07.2020
По ее словам, киностудия уже провела инвентаризацию 15 тысяч наименований реквизита и декораций. В ближайшее время все это будет отреставрировано, отметила она.
«Кинорынок сможет этим пользоваться – и костюмами, и декорациями», – пояснила Слащева. По ее словам, аренда будет доступна до конца текущего года.
Кроме того, студия откроет свой цех по производству костюмов и декораций, добавила гендиректор. Также перезапущена работа продюсерского центра – специалисты отсмотрели 700 заявок и выберут из них четыре проекта, которые будут переданы в производство в ближайшее время.
«Для любoй кинoстудии прoдюсерский центр – этo сердце, душа, мoтoр», - подчеркнула Слащева.