Киностудия им. Горького будет зарабатывать сдачей в аренду декораций и реквизита

До конца 2020 года планируется провести каталогизацию, сообщила гендиректор студии Юлиана Слащева.

По ее словам, киностудия уже провела инвентаризацию 15 тысяч наименований реквизита и декораций. В ближайшее время все это будет отреставрировано, отметила она.

«Кинорынок сможет этим пользоваться – и костюмами, и декорациями», – пояснила Слащева. По ее словам, аренда будет доступна до конца текущего года.

Кроме того, студия откроет свой цех по производству костюмов и декораций, добавила гендиректор. Также перезапущена работа продюсерского центра – специалисты отсмотрели 700 заявок и выберут из них четыре проекта, которые будут переданы в производство в ближайшее время.

«Для любoй кинoстудии прoдюсерский центр – этo сердце, душа, мoтoр», - подчеркнула Слащева.