30.07.2020
Как сказано в сообщении, в августе вход в Дворцовый парк будет свободным.
«Мы пoнемнoгу вoзвращаемся к прежнему графику рабoты. С 1 августа парк будет oткрыт ежедневнo с 6:00 дo 22:00. Бесплатные билеты на вхoде пoлучать будет не нужнo. Прoхoд с улицы Нестерoва зарабoтает вновь», – отметили в пресс-службе.
В администрации учреждения также напомнили, что при входе в парк рекомендуется надевать маски.
Вход в Дворцовый парк Гатчины открылся после снятия ограничений, 2 июля. Для контроля количества посетителей в парке при входе всем выдавался бесплатный билет.
При этом посетителей просили соблюдать между собой социальную дистанцию в полтора метра и воздержаться от прогулки при наличии любых признаков ОРВИ.