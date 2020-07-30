Театр «Геликон-опера» отложил возвращение денег за проданные билеты до начала работы

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил худрук театра Дмитрий Бертман.

По его словам, сейчас театру помогает правительство Москвы, поэтому учреждение выплачивает зарплаты. «Но долг перед зрителем, который на сегодняшний день уже составляет 32 млн рублей, мы будем выплачивать, только когда сможем зарабатывать», – пояснил Бертман.

«Геликон-опера» следует европейской модели продажи билетов, реализуя их на год вперед, полученные при этом средства вкладываются в постановку новых спектаклей, добавил худрук. «И у нас за год уже практически на 75% продан сезон. И вот в этой ситуации мы сильно пострадали, потому что до декабря у нас совершилось 70% продаж спектаклей», – пояснил представитель театра.

Бертман добавил, что при продаже 50% зала в соответствии с требованиями Роспотребнадзора скорое возвращение средств зрителям усложняется.