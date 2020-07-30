Малый театр откроется премьерой «Большая тройка» о Ялтинской конференции

30.07.2020
Спектакль «Большая тройка» рассказывает о Ялтинской конференции лидеров антигитлеровской коалиции 1945 года. «Это наше спасибо ветеранам ВОВ», – пояснила Михайлова.
Вторым спектаклем будет постановка, которую должны были показать зрителям, но не успели из-за пандемии коронавируса – это «Рождество в доме Купьелло» Эдуардо де Филиппо. По словам гендиректора театра, спектакль будет показан 5 сентября.
У театра остались незаконченные работы, начатые еще в прошлом сезоне и перенесенные на новый, 265-й сезон. Театр ведет подготовку к гастролям по регионам России, всего запланировано около 14 показов, которые пройдут в Воронеже, Смоленске и Владикавказе. Возобновит свою работу и филиал театра в Когалыме, рассказала Михайлова.