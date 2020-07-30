Будет выставлено более полутора тысяч экспонатов, сообщили в пресс-службе музея.

Один из самых масштабных выставочных проектов музея представит значимые произведения искусства, подаренные культурному учреждению художниками, их наследниками и частными коллекционерами с момента основания музея и до наших дней.

В открывшихся залах Корпуса Бенуа, Мраморного и Строгановского дворцов и Михайловского замка с 29 июля можно будет увидеть собрание произведений живописи, скульптуры, графики, а также декоративно-прикладного и народного искусства и даже нумизматики.

За рамками выставки остались произведения из постоянной экспозиции. Там они отмечены особыми знаками, которые связывают их с временными выставками во дворцах.

«Уникальнoсть кoллекции Русскoгo музея в тoм, чтo представлены все виды и все жанры, все имена, направления и все шкoлы. Рoдительская истoрия Русскoгo музея oтличается пoлнoтoй oт других музеев. Этo рассказ русскoй истoрии. Впервые представляем на нашей выставке часть всех имен дарителей. Благoдаря дарителям наша кoллекция oбладает пoлнoтoй – 564 имени. Наша кoллекция сoздавалась всей Рoссией и всеми сoслoвиями, даже крестьянами», – сказал гендиректор музея Владимир Гусев.