Московская книжная выставка-ярмарка пройдет в «Манеже»

Мэрия столицы согласовала проведение мероприятия со 2 по 6 сентября, сообщили в оргкомитете ярмарки.

Гостям выставки будут предложены книжные презентации, круглые столы, авторские чтения, дискуссии и другие мероприятия. Профессионалы книжной индустрии смогут обсудить стратегии выживания отрасли и направления её господдержки на фоне ущерба от пандемии коронавируса.

Конференция состоится под эгидой Международной ассоциации издателей.

«Проведение ММКЯ в начале сентября в привычном формате как никогда важно. А поскольку даты выставки-ярмарки совпадают с Днем Москвы, то литературные встречи будут проходить не только в «Манеже», но и в других знаковых местах города и привлекут внимание читающей общественности к писателям, поэтам, ко всей книжной индустрии, которая серьезно пострадала во время пандемии», – заявил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

В рамках ярмарки состоятся церемонии награждения победителей разных конкурсов, в числе которых «Книга года» и «Искусство книги». Подробная программа ММКЯ будет опубликована в середине августа на сайте mibf.info.