Основные объекты Русского музея открылись для посещения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Свои двери для посетителей распахнули Михайловский замок, Строгановский и Мраморный дворцы. Для посетителей вход в сады Русского музея бесплатный, отмечается в сообщении, однако не все маршруты доступны.

Список доступных сейчас маршрутов представлен на сайте музея www.rusmuseum.ru. В целях обеспечения эпидемической безопасности вход при посещении всех объектов музея возможен лишь в гигиенических масках и перчатках. Сеансы идут каждые 20 минут, на которые в залы запускают не более 10 человек.

Посетители смогут ознакомиться с экспозициями в залах 75–77 (Малевич, Кандинский, Родченко, Лебедев) в составе экскурсионных групп. Билеты можно купить лишь онлайн и по сеансам.

Кроме того, посетителям предлагается приобрести комплексный билет на выставку «Художники и коллекционеры...» с открытой датой, который будет действителен в течение 3 календарных дней со дня первого посещения. По нему будет доступен вход на экспозиции в Корпусе Бенуа, Строгановском дворце, Мраморном дворце и Михайловском замке.