Святилище каменного века возрастом 4,5 тыс. лет нашли на Урале

О находке в Курганской области сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Открытие археологов было сделано во время раскопок на территории археологического объекта «Слободчики» под Курганом. Ученые нашли предметы быта каменного века, в том числе фрагменты разбитых керамических сосудов, керамические грузила для рыболовных сетей, фрагменты костяных и каменных орудий, а также кости человека и животных.

Археологический объект «Слободчики» расположен неподалеку от более позднего святилища Савин, говорится в сообщении. По мнению ученых, найденный объект может оказаться еще одним сакральным комплексом.

Кроме фрагментов утвари и орудий, ученые обнаружили рвы и столбовые ямки, очень напоминающие найденные на святилище Савин. Находка может означать, что святилища находились рядом, на расстоянии одного километра друг от друга.

Чтобы уточнить свои предположения, ученые намерены провести электромагнитную съемку и получить новые данные. Пока что находки свидетельствуют о том, что в этом месте находилась сезонная стоянка древнего человека, о чем говорит множество следов копытных животных.