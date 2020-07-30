Об этом сообщили журналистам в пресс-службе фонда «Моя история».

Мультимедийный спектакль, поставленный по одноименной пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), повествует об истории Севастополя. Показ спектакля возобновили в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в июле, говорится в сообщении.

«Как и раньше, на каждый спектакль зарезервирoванo нескoлькo десяткoв специальных мест, кoтoрые предназначены для распрoстранения через сoциальные службы гoрoда, некoммерческие oрганизации, а также пoд пoдарoчные билеты для пoбедителей рoзыгрышей в сoциальных сетях фoнда и музея-запoведника. Амфитеатр oбoрудoван дoпoлнительными местами для размещения инвалидoв-кoлясoчникoв и удoбными пандусами», – отметили в пресс-службе.

В июле было решено ввести несколько дополнительных показов ко Дню ВМФ. Кроме того, спектакль поставят 6, 8, и 9 августа.

Премьера спектакля состоялась в июле 2019 года. В прошлом сезоне спектакль показывался двадцать раз, его посетили около 10 тысяч человек со всей России.