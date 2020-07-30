Объявлены победители всероссийского конкурса композиторов AVANTI

Об этом сообщила пресс-служба Союза композиторов России.

Победителями конкурса стали одиннадцать авторов из восьми городов. При этом главные призы достались композиторам Петербурга, Башкирии и Перми.

В состав жюри третьего Всероссийского конкурса композиторов AVANTI вошли композиторы Александр Чайковский, Ацамаз Макоев, Александр Радвилович, Ольга Бочихинай, а также музыковеды Татьяна Цареградская и Владимир Калужский. Комиссия определила победителей в четырех номинациях, сообщили в Союзе композиторов России.

В номинации «Сочинения для камерного ансамбля» лауреатом I степени был назван Валерий Скобёлкин из Башкирии с его произведением Scherzo pizzicato для струнного квартета. Лауреатом II степени стал Роман Цыпышев из Екатеринбурга с «Размышленьицем» для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. Лауреатами III степени стали Константин Комольцев из Перми с Sommernacht для ансамбля и Игорь Друх из Петербурга с «Красным квадратом», инсталляцией по одноименному произведению К. Малевича для кларнета, скрипки и фортепиано.