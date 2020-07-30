Театр молодежи в Приморье откроется в августе читками пьес для зрителей

Читки будут проходить каждый четверг, сообщили в пресс-службе театра.

Театр возобновит работу с 20 августа после перерыва из-за пандемии коронавируса. Еженедельно в театре будут проходить публичные читки пьес современных драматургов, отмечается в сообщении.

Вход в театр будет свободным, 12 сентября состоится премьера спектакля «Анна Франк». Постановка рассказывает о дневнике девушки, взросление которой прошло в два года, которые она провела в бомбоубежище в центре Амстердама, скрываясь с семьей от фашистов, говорится в сообщении.

Пьеса «Анна Франк» драматурга Аси Волошиной должна была выйти на сцену 24 апреля, однако премьера сорвалась из-за введения режима самоизоляции. Вместо этого планировалась онлайн-читка спектакля, но от нее тоже отказались.