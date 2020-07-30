Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным у россиян с начала 2020 года

Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Кино Mail.ru».

Как говорится в сообщении, сериал, созданный по одноименному роману Гузель Яхиной, оказался наиболее популярным в числе среди других проектов, опубликованных в первой половине 2020 года.

Премьера экранизации прошла в апреле. Сюжет рассказывает об истории татарской крестьянки Зулейхи (ее роль исполняет Чулпан Хаматова), вместе с сотнями других переселенцев пошедшей по каторжному маршруту в Сибирь.

Проанализировав просмотры страниц и оценки пользователей с января по июнь текущего года, эксперты «Кино Mail.ru» выяснили, что сериал получил наибольшую популярность по сравнению с остальными проектами, рассказали в пресс-службе проекта.

Кроме того, в десятку вошли «Триггер» с Максимом Матвеевым, второй сезон сериала «Новый Папа», «Магомаев» об истории любви знаменитого советского исполнителя и оперной певицы Татьяны Синявской, «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, комедия «Мир! Дружба! Жвачка!», сериал-вестерн «Мир дикого запада», американский мини-сериал «Чужак» и другие.