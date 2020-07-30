Трейлер фильма «Конференция» о теракте на Дубровке опубликован на YouTube

Ленту Ивана Твердовского покажут на 77-м Венецианском кинофестивале.

Показ фильма состоится в независимой программе смотра Giornate degli autori (Venice Days). «Конференция» рассказывает историю трагических событий и последствий теракта, произошедшего в октябре 2002 года в театральном центре на Дубровке.

Главная героиня, монахиня Наталья (ее роль исполняет Наталья Павленкова), приезжает из далекого монастыря в глубинке в Москву спустя 17 лет после трагедии. Ее цель – организовать вечер памяти жертв и попытаться искупить вину перед их родными за страшную ошибку.

В съемках драмы приняли участие Александр Семчев, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Ян Цапник, Анна Слю и другие.

Вместе с «Конференцией» на Венецианский кинофестиваль поедет другой российский фильм, «Китобой» Филиппа Юрьева. В нем рассказывается об истории юного чукотского охотника, влюбившегося в девушку из видеочата и совершающего подвиги ради своей возлюбленной.