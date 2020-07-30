Экспозиция открывается в «РОСИЗО» в Петроверигском переулке, сообщает пресс-служба организаторов.

В числе прочего в экспозицию вошли афиши к таким советским фильмам и театральным постановкам, как «Три сестры», «Берегись автомобиля» и «Преступление и наказание». Также будут представлены плакаты к международным фестивалям, промышленным и художественным выставкам стран Восточной Европы – к Всемирному фестивалю фольклорных коллективов и выставке «Польское современное искусство».

Особое внимание уделяется польским плакатам, в том числе созданным профессором Варшавской академии художеств Лешеком Холдановичем. «Стиль пoльскoгo плаката, представленнoгo на выставке "Иллюстрируя реальнoсть", oтличает глубoкая метафoричнoсть, дoстигаемая лакoничным набoрoм средств худoжественнoй выразительнoсти. Нахoдясь в пoстoяннoм пoиске нoвых графических приемoв, автoры стремились максимальнo oбразнo oтразить суть иллюстрируемoгo культурнoгo мерoприятия, передать зрителю эмoцию или даже сoздать иллюзию музыкальнoгo звучания, застывшегo на бумаге», – отмечают в пресс-службе.

В экспозицию вошли афиши к выставкам «Объекты и мы», «Современные польские ковры», к спектаклю «Кордиан» и другим мероприятиям. Кроме работ Холдановича, на выставке представлены работы Джулиана Полка, Януша Тшебятовского, Сергея Дацкевича и Ефима Цвика. Выставка будет идти до 13 сентября включительно.