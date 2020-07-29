Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Работы начались в личных покоях императрицы в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Специалисты восстанавливают интерьеры пяти помещений: Купольный зал, Опочивальня, Серебряный кабинет, Зеркальный кабинет и Табакерка.

По словам директора музея Ольги Таратыновой, сроки реставрации не были сдвинуты значительно из-за пандемии коронавируса. «Всегo пара недель, как реставратoры стoяли, а пoтoм oни пoлучили разрешение, прoдoлжили рабoту», – отметила она.

В годы Великой Отечественной войны Екатерининский дворец потерпел серьезный ущерб, личные покои императрицы были уничтожены практически полностью. В ходе воссоздания специалисты будут исходить из сохранившихся акварелей, фотографий и автохромов 1917 года.