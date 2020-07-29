Оренбургский губернаторский музей начал приём заявок на Дорофеевские чтения

Четвёртые Дорофеевские краеведческие чтения пройдут в ноябре 2020 года, сообщает «Оренбуржье».

В настоящее время открыт приём статей. Музей приглашает на чтения сотрудников архивов и библиотек, музейных работников, краеведов и преподавателей вузов.

«В этом году чтения посвящены Году памяти и славы и 190-летнему юбилею Оренбургского губернаторского музея», – рассказала заместитель директора музея по науке Надежда Пляшешник.

По ее словам, основная цель Дорофеевских чтений – знакомство с исследованиями теоретиков и достижениями практиков, а также определение современных направлений и методов работы музея. Также специалистам предстоит обсудить пути повышения компетентности сотрудников музеев и познакомиться с открытиями в области краеведения.

Подробности о подаче статей можно узнать в музее по адресу: Оренбург, Советская, 28, а также на официальном сайте музея и группе в сети Вконтакте.