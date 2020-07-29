Кинотеатры пожаловались на безрезультатность включения в список пострадавших отраслей

Об этом сообщил глава Российская ассоциация владельцев кинотеатров Олег Березин в разговоре с «Интерфаксом».

По его словам, ассоциация обратилась к правительства с просьбой предоставить субсидию в размере 10% от 30 млрд рублей дохода, который недополучили кинотеатры из-за пандемии. По словам Березина, 3,5 млрд рублей будут разделены между всеми кинотеатрами.

«С точки зрения поддержки государства хочу сказать, что мы оказались не у общего корыта распределения миллиардов», – пожаловался Березин. По его словам, кинотеатрам ничем не помогло включение в список пострадавших отраслей, отрасль «находится в состоянии анабиоза» уже почти полгода.

Березин отметил, что ассоциация предлагала Минкультуры и Фонду кино выкупить у продюсеров 4-5 крупных проектов, например фильмы «Стрельцов», «На острие», «Вратарь галактики» и «Пальма», и выпустили в прокат для возвращения зрителей в кинотеатры. Однако решение не было принято, отметил он.