В Петербурге создадут специальные конструкции для стрит-арт художников

К их разработке приступил городской Комитет по градостроительству и архитектуре.

Предложение об установке по всей Северной столице временных и постоянных специальных конструкций для размещения граффити поступило в Смольный.

Для этого представители отправили соответствующие обращения в районные администрации с просьбой дать предложения о возможных местах постоянного размещения таких конструкций.

Временные «стенки» планируется устанавливать на время проведения каких-либо массовых мероприятий. Кроме того, представители бизнеса готовы привлекать уличных художников для оформления рекламных площадок, отметили в Смольном.