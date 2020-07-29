Оренбургский музей ИЗО представит эксклюзивный архив мастеров наивной живописи

Выставочный зал откроется 30 июля, сообщает «Оренбуржье».

В рамках экспозиции Оренбургский областной музей изобразительных искусств представит лучшие произведения более двадцати художников наивного стиля в разных жанрах и техниках. Зрители увидят работы таких мастеров, как Михаил Сердюков, Анатолий Кашигин, Михаил Остапов и Лариса Нестерова.

Кроме того, посетители смогут познакомиться с такими новыми именами, как Мария Крылова, Нина Гудкова и Петр Чичерин.

«Оренбургская коллекция наивного искусства формировалась на протяжении почти четырёх десятков лет и завоевала признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Большую часть собрания полотен составляют дары художников музею ИЗО», – рассказала куратор выставки Наталья Летунова.

Оренбуржцы смогут прийти на вернисаж группами до 5 человек. Выставка будет идти до 23 августа включительно.