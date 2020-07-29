Приморская сцена Мариинки откроется премьерой балета «Тысяча и одна ночь»

Об этом в среду сообщили в пресс-службе театра.

Премьерный показ балета на музыку Фикрета Амирова откроет V Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» 14 августа, говорится в сообщении. Показы будут идти до 16 августа.

При посещении театра будут приняты особые санитарные меры для обеспечения безопасности зрителей, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Использование средств индивидуальной защиты будет обязательным условием в течение всего пребывания в театре.

В фойе и зале необходимо соблюдать социальную дистанцию до начала и после окончания мероприятия, говорится в сообщении.