$2,9 млн с продажи триптиха Бэнкси о мигрантском кризисе потратят на больницу в Вифлееме

Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

Во вторник три картины британского уличного художника Бэнкси были проданы в Лондоне за £2,23 млн ($2,9 млн). Все они были посвящены теме кризиса с мигрантами в Европе, говорится в сообщении.

Продажа состоялась в рамках торгов под общим названием «От Рембрандта до Рихтера», объединивших работы европейских мастеров за половину тысячелетия истории.

Картина «Вид на Средиземное море, 2017» выполнена в стиле романтических морских пейзажей XIX века. Исключение составляют современные спасательные жилеты и круги, выброшенные на берег.

Ранее пейзажи находились в лобби отеля, открытого Бэнкси в 2017 году у стены между Израилем и Палестиной. В гостинице «Отгороженный отель» 10 номеров, каждый из которых украшен картинами одного из самых известных уличных художников мира. Как сообщил аукционный дом, вырученные от продажи лота средства будут направлены на улучшение оснащения больницы в Вифлееме, которая находится на Западном берегу реки Иордан.