Неподалеку от горы Фавор нашли христианскую церковь с мозаикой возрастом 1300 лет

О находке сообщило израильское управление древностей.

Храм с богато украшенными мозаичными полами мог быть частью монастыря. Его руины откопали археологи при раскопках в деревне Кфар-Кама, говорится в сообщении.

Церковь была обнаружена в черкесской деревне Кфар-Кама при раскопках сотрудниками Управления древностей Израиля совместно с Академическим колледжем Кинерет при поддержке местных волонтеров. «Католический архиепископ д-р Юсеф Матта, глава греко-католической церкви в Израиле, лично посетил это место и был воодушевлен древними руинами», – отмечается в сообщении израильского управления.

Открытие было сделано в ходе подготовительных работ перед строительством детской площадки в Кфар-Кама. Храм размером 12 на 36 метров включает большой внутренний двор, центральный зал и притвор.

Ученые отметили, что особенность найденной церкви в наличии трех апсид (молитвенных ниш), хотя в то время большинство церквей имели лишь одну. При этом неф и проходы были вымощены частично сохранившейся мозаикой с красочными геометрическими узорами, а также синими, черными и красными орнаментами из цветов.

«Особо интересной находкой стал маленький реликварий – каменный ящик, служивший хранилищем для священных реликвий», – отметил руководитель раскопок Нурит Фейг.