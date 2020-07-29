В турецком Измире нашли каменный саркофаг с золотой диадемой

Находку сделали строительные рабочие, сообщает The History Blog.

При проведении строительных работ в историческом районе Конак был обнаружен каменный саркофаг, в котором находились человеческие останки. На черепе сохранилась золотая диадема, также в саркофаге нашли фрагменты керамики.

По мнению археологов, находка относится ко II веку нашей эры, когда на территории современного Измира был греческий город Смирна, находившийся под римским управлением. Золотая диадема указывает на высокий статус захороненного, который мог относиться к правящей семье.

Смирна была основана около 1000 года до нашей эры и процветала благодаря сельскому хозяйству и торговле. В 545 году до нашей эры Смирна была разрушена персидскими войсками Кира Великого, но впоследствии возвращена грекам в результате завоеваний Александра Македонского.