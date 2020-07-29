В выгребных ямах VI века нашли знаки экономического упадка Византии

Об исследовании израильских археологов рассказывает Phys.org.

Команда ученых археологов университетов Бар-Илан и Хайфы нашли доказательства заметного экономического спада, произошедшего на окраинах Византийской империи после крупной пандемии чумы в середине VI века нашей эры.

Исследование прошло в центре пустыни Негев в Израиле, показав, что 1500 лет назад на этом месте находился центр виноделия. Знаки упадка Византии были найдены в выгребных ямах того периода – ими стали около 11 тысяч семян и косточек различных растений, в основном пшеницы, винограда и ячменя. Исследование статистики находок помогло восстановить хронологию расцвета и упадка виноделов региона.

Как выяснилось, климат в современной пустыне Негев в то время был намного более влажным и умеренным. Регулярные дожди позволяли жителям успешно заниматься растениеводством.

К IV – середине VI веков количество виноградных косточек в культурном слое неуклонно растет, отражая расцвет виноделия в регионе, при этом количество зерновых неуклонно снижается. Однако с середины VI века, когда Европу поразила чума, серия мощных вулканических извержений и последовавшее похолодание, виноградных косточек становится все меньше. По словам ученых, к этому привело и ухудшение климата, и уменьшение числа рабочих рук. Виноделие пришло в упадок, что стало одним из факторов упадка Византийской цивилизации.