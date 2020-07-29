«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Трактирщица» ТЮЗа из подмосковного Королёва

Трансляция прямого эфира постановки пройдет 1 августа в 19.00, сообщает пресс-служба проекта.

Комедия, поставленная по пьесе Карло Гольдони, рассказывает о справедливости, жадности и лицемерии. «История основывается на приключениях Мирандолины – привлекательной и умной молодой женщины, хозяйке гостиницы. Мирандолина создаёт иллюзию неприступной девушки, равнодушной к ухаживаниям противоположного пола. Но прибытие кавалера Рипафратта – ярого женоненавистника – меняет всё», – говорится в описании спектакля.

Режиссер – заслуженный работник культуры РФ Наталия Ермакова. Хореограф – Анна Карпухина. В роли Мирандолины – Екатерина Орлова, кавалер Рипафратта – Максим Лященко.

Премьера спектакля состоялась 14 сентября 2017 года. Продолжительность составляет 2 часа 32 минуты.