Общая выручка торгов составила £149,7 млн ($193 млн), сообщили в аукционном доме.

Торги «От Рембрандта до Рихтера» охватили пятисотлетнюю историю мирового искусства. Отметку в $10 млн преодолели сразу пять лотов.

Звездой торгов, прошедших во вторник в Лондоне, стала картина испанского абстракциониста Жоана Миро (1893-1983). Его портрет «Живопись (Женщина в красной шляпе)» ушел с торгов за £23,7 млн ($30,5 млн) при ожидавшейся цене продажи в £20-30 млн, но этот результат не стал рекордным в истории продаж картин этого художника.

Рекорд побил другой лот – автопортрет Рембрандта (1606-1669), который был продан за £14,5 млн ($18,7 млн). Это стало наивысшей стоимостью за картины голландского художника, когда-либо выставлявшиеся на аукционе.