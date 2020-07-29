Автопортрет Рембрандта ушел с торгов в Лондоне за $18,7 млн

Об итогах торгов сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby's.

Цена продажи картины Рембрандта стала историческим рекордом аукциона, побив рекорд 2003 года. Борьбу за полотно вели шесть коллекционеров.

В аукционном доме сообщили, что картина была написана в 1632 году, когда Рембрандту было 26 лет. По оценкам экспертов Sotheby's, это лишь один из двух автопортретов Рембрандта, на которых художник изобразил себя в парадной одежде.

Всего на торги планируется выставить более 70 лотов, которые охватывают более чем полтысячелетия истории искусства, говорится в сообщении.