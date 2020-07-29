Артисты Большого театра дадут балет «Кармен сюита» на фоне руин Херсонеса

Музей станет площадкой Четвертого фестиваля оперы и балета, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Смотр откроется в среду, 29 июля, и будет идти по 2 августа. «Это масштабный проект, ставший одной из визитных карточек Севастополя. Фестиваль является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства. Каждый год участниками фестиваля становятся ведущие российские театры и исполнители», - говорится в сообщении.

Большой театр, артисты которого обеспечивают всю программу фестиваля, выступит в «Херсонесе» впервые. Концерты Большого театра будут состоять из двух частей – оперной и балетной.

Зрители услышат Игоря Головатенко, Анну Аглатову, Динару Алиеву, Анну Нечаеву и Олега Долгова. С ними на сцену солистка Юлия Мазурова и тенор Бехзод Давронов, выступят и юные стажеры Светлана Лачина, Алина Черташ и Константин Артемьев.