Спорткомплекс в Дзержинске хочет отсудить у Киркорова 50 тыс. рублей

Организация обратилась в суд с иском, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы. Истец – муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс», расположенное в Дзержинске Нижегородской области.

Требование поступило в суд 27 июля, к производству оно пока не принято. Суть предъявленных к Киркорову претензий на данный момент в материалах суда не поясняется.

По сведениям СМИ, в 2018 году Киркоров выступал в Дзержинске в ФОКе «Ока» с шоу «Я». Второе выступление артиста должно было пройти на этой же площадке в ноябре 2019 года, однако певец отменил его из-за технических неполадок.