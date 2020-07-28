В Эрмитаже снова открылась выставка ассирийского искусства из Британского музея

Экспозиция доступна с ограничениями, напоминает пресс-служба музея.

Временная выставка «Я воздвиг там мой царский дворец… «Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея» будет работать бесплатно для всех индивидуальных посетителей. Такое решение администрация галереи приняла в качестве компенсации за неудобства, связанные с временными ограничениями.

Посещение выставки будет идти по сеансам. Бесплатный билет на текущий день и текущий сеанс можно будет получить у администратора во входной зоне Малого Эрмитажа, который находится у входа со стороны Шуваловского проезда.

Каждый сеанс будет идти один час, в течение которого на выставке могут одновременно находиться не более 10 человек. Сеансы идут с 12.00 до 20.00.