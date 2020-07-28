Сеть кинотеатров покажет фильмы в августе, сообщила гендиректор Москино Светлана Максимченко.

Об этом она заявила на пресс-конференции в ТАСС, которая была посвящена возобновлению с 1 августа 2020 года работы столичных кинотеатров. При этом организации кинопроката будут соблюдать требования Роспотребнадзора к особой эпидемиологической обстановки.

«Пoмимo нoвинoк, мы планируем ретрoспективы. У нас oбширная ретрoспектива Андрея Таркoвскoгo в нескoльких кинoтеатрах с 1 августа, ретрoспектива Геoргия Данелии в кoнце августа. Все этo пoказы с пленки», – уточнила глава киносети.

В афише также будут новинки и проверенные хиты, в том числе «Паразиты», «Джентельмены» и другие ленты. В «Москино» также пройдет ряд фестивалей, в том числе Moscow Shorts, Beat Film Festival и Московский международный фестиваль экспериментального кино.