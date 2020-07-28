В Бразилии сгорел Музей естественной истории

Он стал вторым за два года музеем, погибшим в огне, пишет The Art Newspaper Russia.

В сентябре 2018-го сгорел Национальный музей Бразилии. Музей естественной истории в Белу-Оризонти носил название «Музей естественной истории и ботанический сад Федерального университета Минас-Жерайса» (MHNJB).

В музее хранится 260 тысяч экспонатов, от окаменелостей и до произведений народного искусства. На данный момент власти все еще оценивают степень ущерба музея.

Известно, что от огня пострадали как минимум пять помещений с фондами. Дым пожара проник в комнаты с археологическими находками, повреждено помещение с артефактами аборигенных народностей и биологическими образцами. Полностью уничтожены комнаты, в которых хранились человеческие останки, древние растения, скелеты и чучела животных, насекомые и моллюски.

Расследование показало, что электропроводка в музее была переделана в 2013 году, после чего единственный раз проверялась в 2018 году. Тогда же независимая группа экспертов обнаружила отсутствие в музее отчета о проверке пожарной безопасности и протоколов пожарной безопасности.

В связи с инцидентом археолог Андре Прис рассказал, что перед этим найденные им артефакты погибли в пожаре 2018 года. Теперь плоды его труда оказались уничтоженными уже в другом музее.