Ла Скала анонсировала программу на осенний сезон

Опера откроется в сентябре, сообщает агентство Associated Press.

Музыкальный директор Ла Скала Рикардо Шайи официально даст старт сезону 4 сентября. В этот день в Миланском соборе будет исполнен «Реквием» Верди, выступление будет посвящено памяти жертв пандемии коронавируса.

Театр возобновит работу 12 сентября концертом для сотрудников медицинских служб, говорится в сообщении. Со сцены прозвучит Девятая симфония Бетховена, включающая в себя «Оду к радости».

Осенний сезон в театре продлится до 5 декабря и завершится концертом пианиста Даниеля Баренбойма.

Правила социального дистанцирования в зале и на сцене будут действовать до 21 октября. После этого вернется к обычной работе, говорится в сообщении.