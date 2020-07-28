В Осло переносят сграффито Пикассо на здании, поврежденном во время теракта Брейвика

Операция будет продолжаться до 31 июля, пишет channelnewsasia.com

Работы по переносу начались вопреки протестам общественности. Два сграффито Пабло Пикассо были выполнены в технике пескоструйной обработки совместно с норвежским художником Карлом Несьяром на здании правительственного комплекса Y Block.

Во время теракта Андерса Брейвика в 2011 году здание получило повреждения, его решили взорвать и снести. Чтобы сохранить работы Пикассо и Несьяра, «Рыбаки» весом 250 и «Чайка» весом 60 тонн, сграффито заключили в массивные металлические леса.

Кроме того, для вывоза и хранения было создано специальное транспортное средство.

31 июля сграффито будут складированы в хранилище, расположенном поблизости. Обе работы будут реинтегрированы в новое правительственное здание, которое построят к 2025 году.