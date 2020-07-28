Тематическая зона заработала в центре «Космонавтики и авиации», сообщает «Вечерняя Москва».

На трех модулях выставки вниманию посетителей предлагаются архивные документы, фото- и видеоматериалы, рассказывающие о строительстве знаменитого космодрома. Экспонаты были переданы ВДНХ сотрудниками Российского госархива научно-технической документации и Федерального архивного агентства (Росархив) и вошли в экспозицию павильона «Космос».

«Байконур – яркий пример тoгo, как гoсударствo, несмoтря на тo, чтo десять лет назад вышлo из вoйны, сумелo мoбилизoваться и дoстигнуть высoкoгo урoвня развития. Мoжнo сказать, чтo стрoительствo кoсмoдрoма oсуществили рекoрдными темпами – с 1955 по 1957 год», – приводит издание слова первого заместителя гендиректора Росархива Андрея Юрасова.

«Отсюда отправились на орбиту Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова и еще 120 наших соотечественников, а также несколько сотен иностранных космонавтов», – добавил президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин.

Выставочную зону разместили на правой стороне павильона на втором этаже в разделе «КБ-2. Конструкторское бюро». Экспозиция открыта со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00.