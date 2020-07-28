В лонг-лист Букеровской премии вошли в основном женщины, пишущие про меньшинства

Об этом сообщила пресс-служба Фонда Букеровской премии.

В длинный список Букеровской премии вошли тринадцать писателей, девять из которых – женщины. По словам главы жюри Маргарет Басби, общая черта произведений – внимание к представителям меньшинств, живущим во времена перемен.

Девять писателей являются гражданами США. В их числе Эвнил Доши, Дайан Кук, Кайли Рид, Энн Тайлер, Брэндон Тейлор, Колум Маккэнн, Си Пэм Чжан, Мааза Менгисте и Дуглас Стюарт. Кроме того, в длинный список вошли три британских автора: Хилари Мэнтел, Гэбриел Краузе и Софи Уорд. Еще одна писательница представляет Зимбабве – Цици Дангарембга.

Наиболее титулованным автором из всех стала Хилари Мэнтел, ранее дважды получавшая Букеровскую премию за исторические романы о лидере английской Реформации Томасе Кромвеле. Нынешняя книга Мэнтел «Зеркало и свет» завершает трилогию о Кромвеле.

По словам главы жюри Маргарет Басби, в список вошли романы с запоминающимися персонажами, романы, которые отражают культурные изменения или давление, оказываемое на человека в до- и постдеспотическом обществе. «В них есть голоса меньшинств, которые часто не слышны, и свежие, смелые, захватывающие истории», – сказала Басби.