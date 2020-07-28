На месте обрушившейся церкви в Новгородском кремле нашли перстень XI-XII веков

Об этом сообщили «Интерфаксу» в Институте археологии РАН.

В ходе раскопок ученые нашли около 20 древних раритетов, говорится в сообщении. В том числе было обнаружено множество фрагментов средневековой керамики, среди которых попался фрагмент амфоры. «В подобных сосудах из Греции на новгородскую землю доставляли вино и масло», – отмечают ученые.

Кроме того, был найден бронзовый перстень, нательные кресты, подвески-амулеты и древнерусские монеты. «В культурном слое XVII-XVIII веков вскрыли четыре поздних погребения в деревянных гробах», – отметил собеседник агентства.

Археологи раскопали культурный слой до материка, поэтому исследования завершаются. По окончании работ раскоп площадью около 40 кв. м будет засыпан.

«Многолетние раскопки на месте церкви Бориса и Глеба планируется продолжить в полевом сезоне 2021 года. Чтобы изучить всю бывшую территорию монументального храма, потребуется, по всей видимости, еще несколько лет», – добавил собеседник.

Церковь Бориса и Глеба была воздвигнута в юго-восточной части Кремля в XII веке. Спустя пять столетий она обрушилась.