Лондонская галерея Тейт Модерн открылась после четырех месяцев карантина

Об этом сообщает Londonist.

В самый посещаемый музей Лондона (наряду с Британским) теперь можно прийти, только заранее купив билет в интернете. Посетители обязаны быть в масках и ходить по строго определенному маршруту.

Внутрь пока пускают только местных жителей, не имевших контактов с иностранцами, которые обычно составляют более половины от общего числа посетителей музея, которому в мае исполнилось 20 лет.

Для широкой публики открыта не только постоянная коллекция, но и выставка Энди Уорхола, которая успела проработать всего пять дней до начала карантина. Ее решено было продлить до 15 ноября.

Наряду с Тейт Модерн открылись также Тейт (Tate Britain), Тейт Ливерпуль и Тейт Сент-Айвс в графстве Корнуолл.

В Тейт можно увидеть выставку Обри Бердслея до 20 сентября.