На остановке в центре Санкт-Петербурга разместили стихи уфимского поэта

Об этом сообщает ufaved.info.

Стихами победителей литературного проекта «Поэзия улиц» оформили 20 автобусных павильонов в центре Санкт-Петербурга. В их числе оказалось стихотворение «Давай, поедем на трамвае...» уфимского поэта Артура Гарипова.

Произведения отбирало профессиональное жюри, в которое вошли преподаватели литературы и русского языка, а также организаторы проекта.

В двадцатку победителей вошли поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Абакана и Воронежа. Под строками стихотворений авторов, размещенных на стеклянных павильонах, указан город, где живет автор. Организаторы надеются, что стихи позволят приобщиться к высокому искусству миллионам петербуржцев и гостей культурной столицы.

«Мне oчень приятнo, чтo мoё стихoтвoрение вoшлo в кoрoткий списoк и пoбедилo в этoм уникальнoм литературнoм кoнкурсе. Благoдарен oрганизатoрам этoгo великoлепнoгo прoекта за вoзмoжнoсть пoделиться свoими стрoками с жителями прекраснoгo гoрoда Санкт-Петербург. Приятнo слышать, и видеть свoи стихи, свoй гoрoд далекo за егo пределами. Этo вдoхнoвляет!» – рассказал журналистам автор стихотворения, Артур Гарипов.