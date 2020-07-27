В Белгород-Днестровской крепости нашли бутылку с жидкостью возрастом более 200 лет

Об этом написал доктор исторических наук Андрей Красножон в своей странице в соцсетях.

В Гражданском дворе Белгород-Днестровской крепости сейчас проводится археологическая экспедиция. В ходе раскопок ученые нашли целую стеклянную бутылку XVIII-го века, когда эта местность находилась под властью Османской империи.

Внутри стеклянной бутылки оказалась прозрачная жидкость, отмечается в сообщении. Ученый полагает, что бутылка была сделана не позднее 1798 года, возможно, в Европе.

В ходе раскопок также были обнаружены турецкий кинжал, бронзовый ключ и пушечное ядро XVIII века. В первые дни работ ученые откопали фрагмент средневекового турецкого помещения, в котором был обнаружен 300-летний турецкий оберег — свернутый в треугольник листочек бумаги со строчками из Корана, так называемый тумар.