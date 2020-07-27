На территории Польши нашли свидетельства аннексии Червоной Руси

Об открытии ученых сообщает Nauka w Polsce.

При проведении полевых работ на Белой горе у города Санок Подкарпатского воеводства ученые нашли несколько сотен наконечников стрел. По их мнению, они были выпущены во время нападения армии Казимира Великого в 1340 году на земли Галицкой Руси.

Открытие было сделано в ходе обследования древней крепости на горе Бяла-Гура. Город Санок с 1434 по 1772 годы был центром русского воеводства Польского королевства.

Именно в этих местах в Галицкую Русь вторглось 20-тысячное войско Казимира III Великого, в результате территория была насильственно включена в состав Польши в 1340 году. В течение нескольких сезонов раскопок археологи нашли в поселении и вокруг него более 200 наконечников стрел и арбалетных болтов.

Ранее считалось, что крепость в Саноке была заложена женой Сигизмунда I Старого королевой Боной в XVI веке. Однако исследование доказало, что крепость датируется серединой XIV века, когда эти земли принадлежали русским князьям.

Территория была захвачена польским королем Казимиром Великим, который решился начать вторжение после смерти последнего князя Галицкой Руси Болеслава-Юрия II.

Как показал анализ, атака на крепость шла с юга. Несколько сильно поврежденных огнем крепостных сооружений показали, что крепость значительно пострадала от огня при осаде.