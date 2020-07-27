Национальная электронная библиотека оцифровала плакаты 1920-1930 годов

Об этом пишет официальный сайт Минкультуры РФ.

В свободный доступ в интернете выложены плакаты, посвящённые бережному обращению с книгами, агитации по посещению библиотеки ликвидации безграмотности. Плакаты в свое время были не просто произведениями изобразительного искусства, но и средством просвещения и агитации, целью которого было воспитание советского гражданина, говорится в сообщении.

Кроме того, создатели плакатов обеспечивали выпуск материалов, которые должны были подготовить квалифицированных работников для промышленности и сельского хозяйства, а также внедрить новый образ жизни и организацию труда.

Выставку составила завотделом изоизданий Российской государственной библиотеки Любовь Родионова. В рамках экспозиции представлены работы Ф. П. Слуцкого, Д. М. Тархова, И. Ю. Шлепякова и многих других, создавших яркие запоминающиеся образы, многие из которых не утратили актуальности и для современного читателя.

Ознакомиться с коллекцией можно на сайте НЭБ.