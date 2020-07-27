Создатель фестиваля «Летние балетные сезоны» Алла Немодрук умерла в 71 год

Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра.

Алла Немодрук была создателем и худруком театрального фестиваля «Летние балетные сезоны» в Москве. Много лет она была директором агентства «КонсАрта», рассказали в пресс-службе.

Первые «Летние балетные сезоны» были организованы в 1999 году в московском театре «Ромэн». После этого 18 сезонов фестиваля прошли на сцене РАМТа в сопровождении живого оркестра, отмечается в сообщении.

В разные годы участниками фестиваля были солисты парижской Grand Opéra, а также такие итальянские и французские танцовщики, как «Миланский балет» Карло Песта и труппа балета Compania Nationale Луиджи Мартеллетта.

На фестиваль приезжал и коллектив «Киев Модерн-балет» под руководством Раду Поклитару. В смотре принимали участие балетные труппы самарских, воронежских и марийских театров, говорится в сообщении.