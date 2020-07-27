На петербургской улице Пестеля появилась новая фреска с Бродским в компании Высоцкого

О продолжении «войны красок» в Северной столице пишет Fiesta . ru .

Новая фреска с поэтом Иосифом Бродским появилась на том же месте, где в мае появился портрет к юбилею поэта, уничтоженный коммунальщиками из-за его несогласованности с властями.

На этот раз Иосиф Бродский вернулся в компании Владимира Высоцкого, годовщину смерти которого в России вспоминают 25 июля. Новый стрит-арт просуществовал так же недолго, как и его предшественник, и утром был закрашен.

Однако рассчитывавший на это автор граффити Олег Нилов вернулся, чтобы в течение пяти минут смыть свежую краску, пишет издание.