Музей Высоцкого запустит проект «40 лет без Высоцкого»

О масштабном проекте «40 лет без Высоцкого» сообщает «Интерфакс».

В рамках проекта будет работать выставка, концертные и поэтические программы, лектории и показы документальных фильмов о певце и актере. Как сообщил сын артиста, директор музея, актер и режиссер Никита Высоцкий, специальные мероприятия пока нельзя организовать из-за опасности распространения коронавируса.

«У нас был задуман такой большой проект, у Музея Высоцкого, у Фонда Высоцкого, – "40 лет без Высоцкого", но не суждено ему было сбыться. Но 40 лет, тем не менее, – очень важная дата», – отметил Никита Высоцкий. По мнению режиссера, проект будет реализован после улучшения ситуации с коронавирусом.

«Мы его по времени сдвинем», – полагает Высоцкий. Музей Высоцкого совместно с Государственным институтом русского языка имени Пушкина проведет 25 июля поэтический марафон в онлайн-формате.

Поэт, актер, автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года.