Хабенский открыл в Кронштадте Аллею героев

Церемония состоялась в День Военно-морского флота 26 июля, пишет Собака.ру

В церемонии открытия приняли участие дочь главы Минобороны РФ Ксения Шойгу и актер Константин Хабенский.

Аллея героев будет центральным объектом музейно-исторического парка «Остров фортов», она поделена на одиннадцать тематических зон, получивших названия в честь выдающихся российских мореплавателей и флотоводцев.

Среди них Петр I, Григорий Спиридов, Федор Ушаков, Иван Крузенштерн и другие. Имена героев для увековечения выбрали сами петербуржцы через открытое голосование на сайте проекта, стартовавшее весной 2020 года.

Структурно Аллея героев представляет собой ленту времени, на которой исторические темы отражаются через личности в хронологической последовательности от настоящего к прошлому. Военно-морские деятели представлены с помощью специально оформленных ниш по обеим сторонам пути – альковов.