В калужский Дом-музей Батенькова вернулась хоругвь Калужского ополчения 1812 года

Об этом сообщает издание «Калужские губернские ведомости».

Ранее раритет в течение нескольких месяцев был в экспозиции московского музея-панорамы «Бородинская битва». Музей открылся для зрителей после капитального ремонта в конце прошлого года.

Хоругвь привлекла к себе особое внимание посетителей торжественного открытия музея-панорамы «Бородинская битва», отмечается в сообщении. Как рассказал гендиректор объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов, это один из исторических предметов войны 1812 года.

«Таких отличительных знаков губернского ополчения сохранились считанные единицы, среди них особо выделяется наша хоругвь, которая связана с организацией Калужского ополчения. Примечательно, что поверх ранее изображенных на ней икон были написаны образы покровителей нашего края – Калужской Пресвятой Богородицы и святого праведного Лаврентия», – отметил Бессонов.

Для показа реликвии в Доме-музее Г. С. Батенькова была создана специальная витрина. Она позволяет посетителям увидеть образы калужских святых.