Карантин помог размножению в британских музеях насекомых-вредителей

Пандемия совпала с началом весенней активности членистоногих, пишет Артгид.

Удар вредителей наложился на финансовые сложности музеев, сообщают специалисты британской Программы развития музеев. Во время карантина большинство персонала было отправлено во временные отпуска и на удаленный режим, поэтому в музеях начался значительный приток вредных для экспонатов насекомых.

Сроки карантина совпали с периодом активности членистоногих, когда они выходят из зимней спячки, начинают спариваются и откладывать яйца. Самую опасность для коллекций сейчас представляют платяная моль и ковровые жуки-кожееды, говорится в сообщении.

Кроме того, представляет опасность чешуйница обыкновенная, благодаря тишине, отсутствию людей и снижению частоты уборки ставшая начавшая широко распространяться по лондонским музеям.