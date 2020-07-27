Фотовыставка «Москва. Великая пустота» покажет опустевший во время пандемии мегаполис

Экспозиция работает в Белом зале Музея Москвы, сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка представляет работы фотографа Сергея Пономарёва, сумевшего запечатлеть Москву, опустевшую во время пандемии. Фотохудожник сделал акцент на уникальной архитектуре столице, отмечается в сообщении.

Выставка продлится до 23 августа, сообщает пресс-служба.

По словам фотографа, за время его карьеры он увидел множество войн и конфликтов, стихийных бедствий и катаклизмов, однако не подозревал, что снимать пандемию коронавируса, ставшую одним из величайших событий XXI века, ему доведется у себя дома в Москве.

Пандемия до неузнаваемости изменила облик крупных городов, показав, как мегаполис может оказаться пустым посреди дня, без машин и людей. «Этoт факт вдoхнoвила New York Times на сoздание oгрoмнoгo фoтoпрoекта, над кoтoрым рабoтали фoтoграфы сo всегo мира. На снимках запечатлены гoрoда, внезапнo oпустевшие вo время пандемии кoрoнавируса, отсюда и название проекта – "Великая пустота"», – говорится в сообщении.

Сергей Пономарёв – известный российский фотожурналист. Лауреат Пулитцеровской премии.